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03 Mayıs 2018 16:41

Milletvekili aday adayı Şengüloğlu ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Milletvekili aday adayı eski MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek olan temayül için saha çalışmalarına başladı.

Milletvekili aday adayı Şengüloğlu ziyaretlerini sürdürüyor

03 Mayıs 2018 16:41


İsa Şengüloğlu, bugün önce Kaynaşlı ardından Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve son olarak da Akçakoca ilçelerinde parti ilçe teşkilatları ve belediyeleri ziyaret etti ve destek istedi. Gittiği her yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan eski MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, uzun yıllar siyasette olması ve bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almasının yanı sıra bilgi ve birikimini bu kez de mecliste kullanmak istediğini belirterek, “Dünya Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadrosunda ülkemizin yönetiminde yer almak, Düzce’me ve ülkeme olan vefa borcumu ümmete hizmet olarak ödemek istiyorum” dedi.


İlk olarak AK Parti Kaynaşlı İlçe Teşkilatını ve İlçe Başkanı Saim Özkan’ı ziyaret eden Şengüloğlu daha sonrasında Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar’ın makamına konuk oldu. Ardından Gölyaka İlçe Başkanlığına geçen Şengüloğlu burada İlçe Başkanı Fazlı Koç ve ekibi ile istişarelerde bulundu. Buradan sonra ise Gümüşova ilçesine geçerek İlçe Başkanı Cihan Ünal ve Belediye Başkanı Ahmet Azap ile temas kurduktan sonra Cumayeri İlçe Teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Cihan Ünal ve ekibiyle istişarelerde bulunduktan sonra akşam saatlerinde ise Akçakoca’ya doğru yola çıktı. Akçakoca İlçe Başkanı Dergah Akça ve ekibiyle bir araya gelen Ak Parti Milletvekili Aday Adayı İsa Şengüloğlu burada partililere kendisini ifade ederek neden milletvekili olduğunu gerekçeleriyle birlikte açıkladı.


AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Dergah Akça’da Şengüloğlu’nun çıkmış olduğu bu yolculukta her şeyin gönlüne göre olmasını belirterek, “Dilerim ki Allah gönlüne göre verir. Aday adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. Yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.




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