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04 Mayıs 2018 15:33

Milletvekili adayı Gündüz, ’’Teşkilatımızın gücü beni heyecanlandırdı’’

AK Parti Düzce Milletvekili aday adayı İş Adamı Zafer Gündüz temayül çalışmaları kapsamında Yığılca ve Çilimli ilçe teşkilatları ile Beyköy Belde teşkilatını ziyaret etti.

Milletvekili adayı Gündüz, ’’Teşkilatımızın gücü beni heyecanlandırdı’’

04 Mayıs 2018 15:33


24 Haziran seçimleri için AK Parti’den aday adayı olan Gündüz, anlattığı projelerle teşkilatların da ilgi odağı oldu. İlçe teşkilatlarının koordineli bir şekilde tam kadro karşıladığı Gündüz de ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, ‘’Açıkçası bu inanç ve bu gücünüz beni daha da heyecanlandırdı’’ dedi.


Gündüz, ’’Yarın seçim olacakmış gibi her daim hazır ve disiplin içerisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin çalışan bir teşkilatın desteği ile bu yola çıkmak bize onur ve gurur veriyor. İlçe teşkilatlarından kadın ve gençlik kollarına kadar tüm kademeler sahaya inmiş ve çalışma yürütmekte. Bizler de aday adayı olarak bu sürece bir katkımız olursa ne mutlu bize. Biz Düzce için hazırladığımız projelerimizle görev almaya hazırız . Vereceğiniz destekle Düzcemize inşallah 2023 yılında altın çağını yaşatacağız’’ diye konuştu.


Gündüz, teşkilat ziyaretlerinin ardından Yığılca ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’i ziyaret etti. Başkan Yiğit milletvekili aday adayı Gündüz’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti ve seçim çalışmalarında başarılar diledi. Gündüz, daha sonra il teşkilatında aday tanıtım toplantısına katıldı.




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