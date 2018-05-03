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03 Mayıs 2018 12:45

Milletvekili adayı Gündüz teşkilatları ziyaret etti

AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı İş adamı Zafer Gündüz seçim çalışmaları kapsamında teşkilatları ziyaret etti.

Milletvekili adayı Gündüz teşkilatları ziyaret etti

03 Mayıs 2018 12:45


Düzce’yi marka şehir yapma adına hazırlattığı projenin detaylarını ilçe teşkilatları ile paylaşan Gündüz, akademik projenin hayata geçirilmesi adına ilçe teşkilatlarından destek istedi.


Düzce’nin dışarıda halen depremle anıldığını hatırlatan Gündüz, "Bu algının değişmesi gerekiyor. Düzce’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile anılması ve bilinmesi durumunda turist çekebilir. Bu sayede yatırımcı çekmemiz de çok kolaylaşacaktır" dedi.


24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Gündüz, bu seçimlerin ülkenin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi. Gündüz, tüm teşkilat üyelerinin seçim gününe kadar canla başla çalışması gerektiğinin altını çizdi.


"Gün Birlik Günüdür" Diyen Gündüz, seçim çalışmalarında tüm adaylara başarılar diledi. Gündüz, ’’Hepimizin ortak amacı partimizin oy oranını daha da arttırmak olmalı’’ diye konuştu.


Gündüz, seçim çalışmaları kapsamında Merkez ilçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri, Boğaziçi ve Akçakoca ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.




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