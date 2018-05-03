Milletvekli adayı Dilber: "Düzce’ye hizmet etmek istiyorum"

Mesleği itibariyle hep isteyen taraf olduğunu ve isteminin usulünü, adabını bildiğini kaydeden Dilber, “Birikimimle Düzce’ye hizmet etmek istiyorum” dedi.

Dilber basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada birikim ve kültürünü Düzce’ye hizmet etmek için kullanmak istediğini dile getiren Dilber şunları söyledi: “Hukukçu kimliğimle ve uzun süreli Baro Başkanlığı tecrübemle başarılı olacağıma inanıyorum. Hukukçu adaylardan biriyim. Tüm adaylar bu millete vekil olarak hizmet etmek istiyor. Bende aynı düşüncedeyim. Daha önce aday adayı veya aday olmadım. Yaş itibariyle en verimli çağda olduğumu düşünüyorum. Birikimimle, kültürümle, tecrübemle Düzceme hizmet etmek istiyorum.”

Seçilmesi halinde ikametgahını Ankara’ya taşımayı düşünmediğinin altını çizen Dilber Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün aday adaylığını da değerlendirdi. Dilber Özlü’nün aday olmaması halinde bakanlığa devam edeceğine inandığını kaydederek “Değişik bir seçim sistemi geliyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği ayrı ayrı oylanacak. Bütün Bakanlar Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine istifa ettiler. Bakanımız Faruk Özlü bizim abimiz. Başımızın üstünde yeri var. Biz kendimizi listede görürsek sevineceğiz. Eğer kendisi aday olarak gösterilmezse yeniden bakan olacak inşallah. Bakanımız listeye giremezse sevinecek. Bizler listeye girersek sevineceğiz. Böyle değişik bir seçime giriyoruz. İnşallah bakanlığı devam eder, bizde onunla birlikte hizmet etme fırsatı buluruz. Düzce’de ikametgahı olan, çocukları burada okuyan bir milletvekili profili çizeceğim. Evimi Ankara’ya taşımayı düşünmüyorum. Ankara’da hafta içi milletvekilliği çalışmalarını yürütüp, ondan arta kalan zamanımı Düzce’de geçirmeyi düşünüyorum. Ulaşılabilir bir vekil olmayı vaat ediyorum. Listede kaçıncı sırada olacağımız genel merkezin takdiri” diye konuştu.

Dilber mesleği itibariyle hep isteyen taraf olduğunu ve isteminin usulünü, adabını bildiğini ifade ederek “Yürütmenin yürüttüğü projelerimiz var. Eksikler tamamlanacak. Biz Düzce halkı ne istiyorsa milletin vekili olarak en iyi şekilde yetkili kurumlara taşıyacağız. Meslek itibariyle hep isteyen taraf oldum. İstemenin usulünü adabını bilirim” dedi.