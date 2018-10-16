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Milli basketbolculara ödül

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımı sporcuları Saliha Mandıracı ve Rana Uçar’a ödül verildi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımı sporcuları Saliha Mandıracı ve Rana Uçar'a ödül verildi.


Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Düzce Belediyespor Kadın Basketbol ve Milli Takım sporcuları Saliha Mandıracı ve Rana Uçar'a hediye verildi. Hediye takdiminde Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü Feyzullah Dereci sporculara başarılarından dolayı tebrik ve teşekkür etti.

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