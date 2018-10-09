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Milli Eğitim Müdürlüğünün projeler tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan Ulusal, yerel projeler ve Avrupa Birliği Projeleri sunumlarla tek tek anlatıldı.


Ulusal, yerel projeler ve Avrupa Birliği Projeleri kapsamında Düzce genelindeki okul ve kurum müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan projelerin iş ve işlemleri ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli öğretmenler tarafından projelerin işleyişleri ile ilgili olarak hazırladıkları sunumlarla okul ve kurum müdürleri bilgilendirildi.


Annem Varsa Ben de Varım, Kariyer Günleri, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, Düzce Kodluyor, Denge, Kardeş Okul, Başarıya Bir Adım, Tübitak Projeleri, Avrupa Birliği projelerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan faaliyet değerlendirmeleri, projelerde yapılan revizyonlar ve yeni öğretim yılı proje vizyon tanıtımlarının gerçekleştirildiği toplantılar Akçakoca Öğretmenevinde düzenlenen toplantıyla sona erdi.

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