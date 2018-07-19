Milli futbolcu Serdar Güler kaza yaptı

Kazada Serdar Güler yara almadan kurtulurken, yanında bulunan Osmanlısporlu futbolcu Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Düzce ili Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdar Gürler idaresindeki lüks otomobil, TEM otoyolunda Ankara’dan İstanbul istikametine giderken Kaynaşlı ilçesi sınırlarında bariyerlere çarptı. Kazada lüks otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Serdar Güler yara almadan kurtuldu. Yanında bulunan Osmanlıspor’un futbolcusu Anıl Karaer ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan Karaer, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza yapan araç çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı. Serdar Güler ise Ankara’ya gitti.