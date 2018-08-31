Minibüs refüjdeki direğe çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Kaynaşlı kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Darıyeri Hasanağa mevkii Dörtyol Kavşağı’nda Ankara istikametine seyreden Kemal A. yönetimindeki 06 HAU 70 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direğini deviren minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü Kemal A. ve minibüste yolcu olarak bulunan Yusuf Y. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken ilk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol aracın çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.