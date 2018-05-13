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13 Mayıs 2018 10:01

Minibüs takla attı: 5 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında minibüs yoldan çıkarak takla attı.

Minibüs takla attı: 5 yaralı

13 Mayıs 2018 10:01

Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldırım idaresindeki 10 NZ 733 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir anda yoldan çıkarak takla atıp, yol kenarında bulunan ağaçlandırılmış alana girdi. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Yıldırım ağır yaralanırken, araçta bulunan Meryem Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Gizem Dolay Dinçkol ve Mustafa Dinçkol da yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine nakledilerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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