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08 Temmuz 2017 15:07

Minibüs yan yattı: 4 yaralı

Düzce D-100 karayolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Minibüs yan yattı: 4 yaralı

08 Temmuz 2017 15:07

Kaza yapan minibüsten yara almadan kurtulan fakat korkan küçük kızı ise Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubay sakinleştirdi.


Kaza Düzce D-100 karayolu Gümüşpınar mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Ferit K. (41) idaresindeki 81 FK 888 plakalı minibüs ile Mehmet B. (65) idaresindeki 81 BM 088 plakalı lüks araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken araç içinde bulunan Neşe K. (35), Gülşah G. (68), Özden G. (72) ve Ayça K. (6) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale minibüsten koparak yola savrulan koltukların üzerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Kazazedeler ambulansla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken minibüsün içinde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan küçük bir kızı Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubay sakinleştirildi.


Kaza sonrasında tek şeridi kapanan yol araçların kaldırılması sonrasında trafiğe açılırken, kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.




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