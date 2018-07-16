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16 Temmuz 2018 13:32

Minik Hafızlar 15 Temmuz şehidini unutmadı

Hafızlık İmam Hatip Okulu öğrencileri 15 Temmuz Şehidini unutmadı.

Minik Hafızlar 15 Temmuz şehidini unutmadı

16 Temmuz 2018 13:32

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte şehit emniyet müdürü Ufuk Baysan’ın kabrini ziyaret eden öğrenciler, kabri başında Ufuk Baysan’a dualar ettiler.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve eğitimcileri 15 Temmuz hain kalkışmanın yıldönümünde 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ı unutmadı. Gölbaşı Özel Harekat Şubesi’nde 15 Temmuz gecesi görevli olan ve hainler tarafından yapılan hava saldırısında şehit olan Ufuk Baysan’ı kabri başında dualarla anan öğrenciler ayrıca kuran-ı Kerim okuyarak şehitlerimizin ruhuna adadılar.


Ziyaret sonrası açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit; “Öğrencilerimize şehitlerimizi anlatarak onların geçmişte bu ülke için canlarını feda eden kahramanları yıl içerisinde zaten öğretiyoruz. 15 Temmuz hain kalkışmanın gecesinde şehit olan Düzceli Şehidimiz Emniyet Müdürümüzü anmak içinde 15 Temmuz’un yıl dönümünde öğrencilerimizle birlikte kabrine gelerek dualar okuduk. Allah bir daha o günleri yaşatmasın” dedi.




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