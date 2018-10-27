Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramını kutladı

yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet 95. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Şükran Öney Anaokulundaki minik öğrencilerde Cumhuriyet Bayramının 95.yıldönümü coşkuyla kutladı. Okulda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programına veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama program öğrencilerin gösterileriyle ve okunan marşlarla devam etti.

Günü anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdüresi Emin Taşlı, Cumhuriyetin Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi.