Minik öğrenciler üniversite öğrencileri ile ebru yaptı

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak’ın organize ettiği, bilimsel, sanatsal, eğitici ve öğretici çalışmaların yer aldığı programa; Doç. Dr. Haydar Göksu, Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak, Öğretim Görevlisi Sedat Kaya ile Paşaormanı İlkokulu Müdürü Tuncay Madak ve Eskimengencik İlkokulu Müdürü Kenan Kahraman katılım gösterdi.

İlkokul öğrencileriyle bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğrencileri, bilimsel deneylerde eğitici, öğretici aynı zamanda da eğlendirici görsel deneyler gerçekleştirdi. Öğrencilerle birlikte asit-baz deneyleri ile renk değişimleri, yoğunluk deneyleri ile renk değişimi ve ana/ara renklerin gözlemlenmesi, yanma deneyleri, hava basıncının test edilmesi gibi evde de uygulayabilecekleri deneyler yapıldı.

Yapılan bilimsel deneylerin ardından öğrencilerin, hem renk bilgilerini pekiştirmek, hem de suyun üzerindeki desenlerin kağıda nasıl aktarıldığını görmeleri için ebru çalışmaları da gerçekleştirildi.