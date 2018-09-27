Minik öğrenciler yangın tatbikatı yaptılar

Çilimli ilçesinde bulunan Çilimli anaokulu minik öğrencileri yangına müdahale konusunda bilgilendirildiler. Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minik öğrencilere ilk olarak yangınla ilgili olarak bilgiler verildi. Çocuklara ateşle oyun oynanmaması gerektiği vurgulandı. Ardından ise yangına yangın tüpü ile müdahale etmeyi gördüler.

Yetkililer, çocuklara “Anneleriniz ve babalarına evde bir adet yangın tüpü bulunması gerektiğini söyleyin. Çünkü çıkabilecek bir yangında anne yada babanız yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürebilirler” dediler.