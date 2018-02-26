Minik yüreklerin hediyeleri Mehmetçiğe ulaştı

Minik öğrencilerin gönderdiği hediye paketlerini alan Reyhanlı sınır karakolunda görevli askerler Şükran Öney Anaokulunu arayarak mutluluklarını ve teşekkürlerini ilettiler. Okula fotoğraflarını göndererek duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.

Askerler Okul Müdürü Emine Taşlı’ya "Miniklerimizin duaları ile sırtımız yere gelmez" diyerek mutluluklarını dile getirdiler. Kahraman askerlere Emine Taşlı’da "Bütün Türkiye gibi Şükran Öney Anaokulu ailesi olarak dualarımızla yananınızdayız” dedi.