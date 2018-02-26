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26 Şubat 2018 16:06

Minik yüreklerin hediyeleri Mehmetçiğe ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu miniklerinin kocaman yürekleri ile geçen hafta Düzce İl Jandarma Komutanlığına teslim ettikleri asker abileri için hazırladığı hediye paketleri resim ve duygulu mektuplar yerine ulaştı.

Minik yüreklerin hediyeleri Mehmetçiğe ulaştı

26 Şubat 2018 16:06


Minik öğrencilerin gönderdiği hediye paketlerini alan Reyhanlı sınır karakolunda görevli askerler Şükran Öney Anaokulunu arayarak mutluluklarını ve teşekkürlerini ilettiler. Okula fotoğraflarını göndererek duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.


Askerler Okul Müdürü Emine Taşlı’ya "Miniklerimizin duaları ile sırtımız yere gelmez" diyerek mutluluklarını dile getirdiler. Kahraman askerlere Emine Taşlı’da "Bütün Türkiye gibi Şükran Öney Anaokulu ailesi olarak dualarımızla yananınızdayız” dedi.




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