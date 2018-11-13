Minikler 112'yi de UMKE'yi de çok sevdi

Düzce Kültür Merkezi'nde stant açarak yaptıkları çalışmaları anlatan Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ve 112 ekipleri hem çalışma alanları hem de sahip oldukları ekipmanlarla ilkokul çocuklarının büyük ilgisini topladı. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de miniklerle yakından ilgilenerek çocukların sempatisini kazanırken, 112 Acil sağlık ekibi envanterinde bulunan asansör yataklı ambulansı da inceleyen minikler, yataklarına yatarak sağlık ekiplerinin çalışma prensiplerini de yine abi ve ablalarından dinlediler.

Yapılan çalışmalardan etkilendikleri gözlerinden okunan minikler ambulanstaki yataklara yatabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri hakkında bilgi veren 112 Başhekimi Dr. Elif Yılmaz; “2'si UMKE 2'si paletli 1 tane 4 sedyeli ve birde Obez yoğun bakım ambulansı olmak üzere toplam 33 ambulansımız yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide hayata tutunmaya çalışan bütün vatandaşlarımıza müdahale etmek için ekip olarak çalışmaktayız. UMKE'de 150, 112'de 250 personelimiz var. Canla başla halkımıza hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım Ülkemiz, devletimiz, milletimiz bir daha 12 Kasım gibi acılar yaşamaz. Ancak biz her zaman buradayız. Elimizden geldiğince bütün gücümüzle elimizden geldiğince bütün gücümüzle müdahale etmek için eğitimlerimizle buradayız” dedi.

UMKE ekiplerinin olası bir deprem anındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren UMKE sorumlusu Murat Yıldız ise; ekiplerin afet sahasına girmeden önce AFAD ve kurtarma ekipleri alanın güvenli olduğunu belirttikten sonra medikal kurtarma ve müdahale ekibi olarak alana girdiklerini ve yaralılara medikal ilk yardım uyguladıklarını anlattı.