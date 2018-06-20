Minikler İzmir’de Düzce’yi temsil ediyor

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları ulusal yarışmalarda başarılara imza atmaya devam ediyor. Kulüp sporcuları, İzmir’de düzenlenen 11, 12 ve 13 yaş Küçük Minikler Serbest Güreş Grup müsabakalarına katıldı. 16 sporcu ve 2 antrenör ile İzmir’e giden Düzceli güreşçiler bu müsabakalarda ilk 8 ve 16 sporcu arasına girmesi halinde 7-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Düzce Belediyesi olarak kulübümüzün genç sporcularına başarılar diliyoruz.