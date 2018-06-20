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20 Haziran 2018 18:43

Minikler İzmir’de Düzce’yi temsil ediyor

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları İzmir’de düzenlenen Küçük Minikler Serbest Güreş müsabakalarında Düzce’yi temsil ediyor.

Minikler İzmir’de Düzce’yi temsil ediyor

20 Haziran 2018 18:43


Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları ulusal yarışmalarda başarılara imza atmaya devam ediyor. Kulüp sporcuları, İzmir’de düzenlenen 11, 12 ve 13 yaş Küçük Minikler Serbest Güreş Grup müsabakalarına katıldı. 16 sporcu ve 2 antrenör ile İzmir’e giden Düzceli güreşçiler bu müsabakalarda ilk 8 ve 16 sporcu arasına girmesi halinde 7-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Düzce Belediyesi olarak kulübümüzün genç sporcularına başarılar diliyoruz.




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