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16 Temmuz 2018 14:28

Minikler Judoda Eda Kahveci Türkiye Şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – İzmir’de gerçekleştirilen Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında Düzceli judocu Eda Kahveci 26 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Minikler Judoda Eda Kahveci Türkiye Şampiyonu oldu

16 Temmuz 2018 14:28


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Minikler Judo Türkiye Şampiyonası İzmir, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşti. Üç günlük dev organizasyonda 62 ilden bin 30 sporcu, madalya için mindere çıktı.


Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız önderliğinde müsabakalara katılan Düzceli minik judoculardan Eda Kahveci 26 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.


Minik Judocu Eda Kahveci, “Türkiye Şampiyonu olduğum için çok mutluyum. İlimizi başarılı bir şekilde temsil etmek için çalışmalarıma devam edeceğim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.




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