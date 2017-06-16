Mirzaei ilk yut dışı temsilciğini İran’a verdi

Uluslararası alanda 48 sektörde faaliyet gösteren ve merkezi Düzce’de bulunan Mirzaei Uluslararası Ticaret, ilk yurt dışı temsilciliğini komşu ülke İran ile yaptı. Mirzaei Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei İran temsilcisi olan Younes Hossein Pour ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

İmzalanan sözleşmenin ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei Mirzaei, “Bu ilk yurt dışı temsilciliğimiz oldu. Bununla birlikte özellikle Orta doğu ülkelerinde temsilcilikler vereceğiz. Bu anlaşmanın vatana millete ve taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Bu yapmış olduğumuz anlaşma ile birçok insana istihdam alanı oluşacak’’ dedi.

Younes Hossein Pour ise, "Mirzaei Petrol Uluslararası Ticaret ile imzalamış olduğumuz bu temsilciliğin ardından İran’da ciddi bir sorumluluk aldığımızı biliyoruz. Buna göre ticaretimizi şekillendireceğiz. Hem Türkiye’ye hem İran’a hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hossein Mirzaei, Younes Hossein Pour firmanın rozetini taktı.