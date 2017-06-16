Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:16

Mirzaei ilk yut dışı temsilciğini İran’a verdi

Merkezi Düzce’de bulunan Mirzaei Petrol uluslararası ticaret, ilk yurt dışı temsilciliğini komşu ülke İran’da Younes Hossein Pour’a verdi.

Mirzaei ilk yut dışı temsilciğini İran’a verdi

16 Haziran 2017 16:16


Uluslararası alanda 48 sektörde faaliyet gösteren ve merkezi Düzce’de bulunan Mirzaei Uluslararası Ticaret, ilk yurt dışı temsilciliğini komşu ülke İran ile yaptı. Mirzaei Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei İran temsilcisi olan Younes Hossein Pour ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.


İmzalanan sözleşmenin ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei Mirzaei, “Bu ilk yurt dışı temsilciliğimiz oldu. Bununla birlikte özellikle Orta doğu ülkelerinde temsilcilikler vereceğiz. Bu anlaşmanın vatana millete ve taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Bu yapmış olduğumuz anlaşma ile birçok insana istihdam alanı oluşacak’’ dedi.


Younes Hossein Pour ise, "Mirzaei Petrol Uluslararası Ticaret ile imzalamış olduğumuz bu temsilciliğin ardından İran’da ciddi bir sorumluluk aldığımızı biliyoruz. Buna göre ticaretimizi şekillendireceğiz. Hem Türkiye’ye hem İran’a hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Hossein Mirzaei, Younes Hossein Pour firmanın rozetini taktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!