Misine ile avlanan balıkçılara operasyon

Akçakoca Balıkçı barınağında düzenlenen operasyonda misine ağlarla yapılan avlanan balıkçıların ağlarına el kondu. Misine ile balık avlamanın yasaklanması nedeniyle balıkçı barınağında konaklayan balıkçı teknelerinde bulunan misine ağlara el konuldu. Misine ağ bulunan tekne sahiplerine bin 300 TL para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri misine ile avlanmanın yasak olduğunu belirterek denetimlerin sıkça düzenleneceğini ifade etti.