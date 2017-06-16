Mobilya atölyesinde çıkan yangında 4 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre yangın, Düzce’de Aziziye Mahallesi 913 sokakta bulunan bir mobilya deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası yangına müdahale etmek isteyen 4 kişi dumandan zehirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yerine ulaşan sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Zaman zaman itfaiye ekiplerinin de müdahale etmekte zorlandığı yangın sonrası binayı yoğun duman sardı. İtfaiyenin yoğun duman nedeniyle zorlukla kontrol altına aldığı yangında emniyet ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.