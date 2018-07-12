Dr. Nigar Demircan Çakar takdim etti.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen sertifika törenine; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık, Montessori Öğretmen Eğitimi Programı’nda eğitim alan öğretmenler katıldı.

Montessori Öğretmen Eğitimi Programı hakkında eğitimcilerden bilgi alan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederek sertifikalarını takdim etti.

Gerçekleştirmiş oldukları “Montessori Öğretmen Eğitimi Programı” hakkında bazı bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık, İtalyan eğitim felsefesi uzmanı Maria Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim sisteminde çocuğun ilgi alanlarına uygun bir eğitim almasının amaçlandığını belirtti.

Günümüzde en yeni fikirleri üreten ve belli konumlara yükselmiş olan kişilerin Montessori eğitim sistemiyle yetiştiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Pınarcık, herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sistemiyle çocuklara özgür bir eğitim ortamı sunulduğunu ve bu eğitimin; anaokulu, ilkokul ve bazı ülkelerde lise seviyesine kadar çıktığını sözlerine ekledi.

Bu eğitim modelinin; çocuklara uygun bir ortam oluşturularak doğal gelişiminin sürdürülmesi halinde, çocukların kendiliğinden yürümeyi ve konuşmayı öğrenmesine benzer olarak; okuma, yazma ve matematik gibi dersleri de kendiliğinden öğrenmesine imkan sağladığına vurgu yapan Özge Pınarcık, çocukların kendilerini birey olarak görmesinin sağlandığı Montessori eğitiminde; aile, öğrenci ve öğretmenin işbirliği içerisinde olduğunun altını çizdi.

Montessori eğitim sisteminin; hem okulda hem de evde uygulanabilen geniş kapsamlı bir eğitim modeli olduğunu vurgulayan Pınarcık, “Biz de bu amaçla yola çıkarak Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Özel Doğuş Koleji ile işbirliği içerisinde 28.04.2018-08.06.2018 tarihleri arasında, hem teorik hem de uygulamalı yürütülen 160 saatlik Montessori Öğretmen Eğitimi Programı’nı planladık. Katılımcılarımız, Montessori Öğretmen Eğitimi Programı’nı oldukça başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı ve bugün değerli Rektörümüzün elinden sertifikalarını almanın haklı gururunu yaşadı.” dedi.

Montessori Öğretmen Eğitimi Programının hayata geçirilmesinde kendilerine destek sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’e ve Düzce Doğuş Koleji Müdürü Serap Turan’a teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık, Düzce ve çevre illerden çok yoğun bir talep gördüğü için Montessori Öğretmen Eğitimi Programı’nın Ekim ayı içerisinde tekrarlanacağını dile getirdi.

Özge Pınarcık, Montessori Öğretmen Eğitimi ile ilgili duyuruları takip etmek ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin; duzcemontessoriegitimi.com internet sitesi ile Düzce Doğuş Koleji ve Üniversitemiz internet sitelerini takip edebileceğini ifade etti.