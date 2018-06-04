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04 Haziran 2018 09:40

Motosiklet sürücüsü otomobile çarptı; 1 Yaralı

Düzce’de Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsü otomobile çarptı; 1 Yaralı

04 Haziran 2018 09:40

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza gece saatlerinde Düzce şehir merkezi ile Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan Metek Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Metek Toki Konutlarından Bağlantı yoluna çıkmaya çalışan K.A. yönetimindeki 81 FM 203 plakalı otomobile Kalıcı Konutlardan Düzce şehir merkezine ilerlemekte olan Nail Can K.’nin kullandığı 81 BU 848 plakalı kurye motoru çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yerde sürüklendi.


Olayı gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ekipler- yaralı Motosiklet sürücüsü Nail Can K.’ya kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla yaralı motosiklet sürücüsünü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdılar.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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