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18 Eylül 2017 14:03

Motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın yere yuvarlandı

Düzce’de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yere yuvarlandı.

Motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın yere yuvarlandı

18 Eylül 2017 14:03

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Düzce’nin Aydınpınar Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, F.K. isimli kadın Aydınpınar Caddesi’nde tek yönlü yolun karşısında geçmeye çalışırken, trafiğin aktığı yönü kontrol ederek karşıya geçmeye çalıştı. Ancak araç gelmesi üzerine geri çekilen kadına ters yönden gelen motosiklet çarptı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, motosikletin çarptığı F.K. yola savrularak demir direğe çarptı. Yaralanan kadın etrafta bulunanların yardımı ile yerden kaldırılırken sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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