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20 Haziran 2018 08:48

Motosikletle gezinti hastanede bitti 3 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen kazada ailelerinden iziniz aldıkları motosikletle gezintiye çıkan 3 çocuk yol kenarında ki parmaklıklara çarptı, 3 kişi yaralandı.

Motosikletle gezinti hastanede bitti 3 kişi yaralandı

20 Haziran 2018 08:48


Kaza Düzce’nin Aziziye Mahallesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziziye Mahallesi’nden kent merkezi istikametine gitmekte olan Y. B. (14) idaresinde ki 81 AAF 489 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan parmaklıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile parmaklıklara giren motosikletin üzerinde bulunan sürücü Y.B., T. T. (13) ve E. S. (15) yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak incelme başlatıldı.




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