MS hastalığına yakalanan arkadaşlarına tekerlekli sandalye aldılar

Hakan Demirel, 1 yıl önce MS hastalığına yakalanarak yürüme yeteneğini kaybedip yatağa mahkum oldu. Sadece ailesinin yardımıyla haftada iki kez dışarı çıkabilen Demirel’in bu durumuna üzülen 5 yıl birlikte çalıştığı arkadaşları, topladıkları para ile Demirel’e akülü tekerlekli araba aldılar. Arkadaşlarının sürprizi ile büyük sevinç yaşayan Hakan Demirel, artık istediği zaman dışarı çıkabileceğini dile getirerek, “Rahatsızlığım kas hastalığı. Bu hastalık nedeniyle dışarıya çıkmakta, gezmekte, herhangi bir aktivite yapmakta zorluk çekiyorum. Arkadaşlarım sağolsun unutmadılar, Allah hepsinden razı olsun. Küçük bir hediye aldık gibi düşünüyor olabilirler ama benim için çok büyük bir hediye. Evimden son 1 senede 10 defa dışarıya çıkmamışımdır. Bu araç sayesinde rahatlıkla dışarıya çıkacağım. Güneş alacağım, belki yağmur yiyeceğim. Dışarının keyfini süreceğim” diye konuştu.

“Hastalığımın yavaşlaması için destek lazım"

Demirel, MS hastalığının bilinen tedavisi olmadığını ancak ilerlemesinin yavaşlaması için sürekli hareket halinde olacağı havuz tedavisi gerektiğini, bunun için de imkanlarının yeterli gelmediğini dile getirerek, 2 çocuğuna maaşıyla bakmakta zorlandığını söyledi. Hayırseverlerden tedavisi için kendisine yardımcı olunmasını isteyen Demirel, “Kas hastalığının bilinen bir tedavisi yok. Ama bu hastalığı yavaşlatmak, minimize etmek için havuzda yüzmem, tedavi görmem gibi yöntemler var. Tabi bunun için maddi güç gerekiyor. Şu anda bütçem buna yetmiyor. Eğer bununla ilgili bir yardımsever bana yardım edebilecekse ne mutlu bana” dedi.

Demirel’in arkadaşlarından Ömer Kadan, iş ortamında birçok olayı birlikte yaşadıklarını ve hastalık sürecini de iyi bildiklerini dile getirerek, hasta olarak yatağa bağlandıktan sonra da Hakan Demirel ile bağlarını kopartmadıklarını ve kendisinin de çok istediği arabayı alarak sürpriz yaptıklarını ifade etti.

Bir başka arkadaşı Kadir Akyıldız ise, “Hakan’ın sorunlarını zaten biliyorduk. Hakan işten ayrıldıktan sonra da ilişkimiz hiç kesilmedi. Arkadaşlarla bu sıkıntıyı gidermek için fikir alışverişi yaptık. Sağolsun İsmail Yıldız Ağabeyimiz de devreye girdi. Küçük bir ihtiyacını gidermiş olduk. Çevrede bu gibi sıkıntılar yaşayan çok insan var. Bu insanlara yardımcı olarak onları bir nebze sevindirebilmek bizim için çok büyük bir mutluluk” diyerek duygularını dile getirdi.

Sürprizin yapılmasında ve aracın temin edilmesi noktasında işçilere yardımcı olan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Başkanı İsmail Yıldız, “Arkadaşları Hakan’ı unutmamışlar. Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği olarak arkadaşlarının katkılarıyla bu arabayı temin ettik. Bu arkadaş artık rahatlıkla dışarı çıkabilecek. Fakat bu arkadaşımızın 25 bin lira tedavi masrafı var. Bunun bir kısmını devlet karşılıyor. Kalan 12-13 bin lirası hayırsever vatandaşlara düşüyor. Onların yardımlarını da bekliyoruz” dedi.