Muharrem İnce Düzce’de

Düzce’de kendisini dinleyen vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, vaatlerini sıraladı.

“24 Haziran’dan sonra ince eleyip, sık dokuyacağız”

Düzce’deki mitingde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek başladı. Cumhurbaşkanlığının 2017 bütçesinden Ocak ayında 15 milyon harcandığını iddia eden İnce, “Şubat 26 milyon, Mart 27 milyon, Nisan 27 milyon, Mayıs 26 milyon, Haziran 32 milyon, Temmuz 26 milyon, Ağustos 29 milyon, Eylül 24 milyon, Ekim 32 milyon, Kasım 29 milyon, Aralık 359 milyon Cumhurbaşkanlığına ödenek ayrılmış, Aralık’a gelmiş, bakmış kasada para var. Harcama, seneye aktar. Aralık’a gelmiş 359 milyon harcamış. Ey Erdoğan, sen kimin parasını bu şekilde harcıyorsun. Bu hakkaniyete uygun mu? 2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon. 2014 199 milyon, 2018 845 milyon.,2007’den 2018’e 25 kat artmış. Senin derdin Filistin değil, senin derdin Müslümanların dini duygularını sömürmek. İlk kez sorulacak bir soruyu soruyorum. Sayın Erdoğan, Amerika’daki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Ödediğin paranın içinde, o şirketlerden Netanyahu’nun partisine üye olan var mı? Devlet yönetimi incelik ister. 24 Haziran’dan sonra ince eleyip, sık dokuyacağız. Bu kötü gidişata ‘Dur’ deyip ince ayar yapacağız. Komiser olmak için FETÖ’cü olmak gerekmeyecek. Kamuda yükselip, müdür olacaksın. Asla ve asla solcu mu, sağcı mı diye bakmayacağız. Bizde sadece yetenek, liyakat, ehliyet olacak. Kamuda yükselmenin temel kriterini yetenek olarak koyacağız” dedi.

“Ağustos’ta fındık 15 lira olacak”

“Bu millet bankalarda kuyruk oldu. Bunun hesabını YSK ve Sayıştay’a vereceğiz. Yetmez, hesabını millete de vereceğiz” diyen İnce, “Mal varlığımı açıkladım, bununda hesabını milletin önüne koyacağız. Bana şöhretli, büyük insanlar lazım değil. Bana büyük davaya inanmış insanlar lazım. Ağustos’ta fındık 15 lira olacak. İsteyen alır isteyen almaz, kalırsa devlet alır. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Köylüyü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. 16 yıl sonunda bir değişiklik yaptığınızda ne olacak. Türbanlı türbansız ayrımı olmayacak. Her şeyi üretiriz. Kendine güvenen bir Türkiye olacak. Oyun başlayınca kural değişmeyecek. Çocuklarımız, gençlerimiz sınava giriyorlar. Sınava 9 ay kala değişiklik oldu. Maç başlamış ofsayttın kuralını değiştiriyorsun. Gençler 24 Haziran’da sınava girecektiniz, şimdi kabine gireceksiniz. Sizde bunları paketleyin. TEOG’u kaldırın, faizi indirin, Başakşehir’in maçına gidin. Cumhurbaşkanı ayak üstü konuşmaz. Benim dönemimde, halkın seçtiği belediye başkanına istifa et diye baskı yapılmayacak. Benim dönemimde damadım bakan olmayacak. Oğlumun vakfı olmayacak. Adil rekabet olacak. İhaleler peşkeş çekilmeyecek, meralar, insanlar atıl kalmayacak. Balıkçılık özendirilecek. Sanayinin önemli bir kesimi atıl bir durumda. Yüzde 21’i atıl durumda, onu harekete geçireceğiz. En önemlisi, uzlaşmayı sağlayacağı, barışacağız” ifadelerini kullandı.

“Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz”

“En değerli varlığımız çocuğumuzdur” diyen İnce, “Benim Cumhurbaşkanlığımda asla şu sınavı kaldırın, şunu değiştirin olmayacak. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında adalet olacak. Türkiye neden zenginleşemiyor. Üretiyoruz ama para kazanamıyoruz. Marka yok, teknoloji yok, tasarım yok. İtalyan elbisesine 15 bin lira para veriyorlar. Elbise Türkiye’de dikiliyor, sen kazanıyorsun 5 lira. Koca otomobilden 100 Euro kazanıyor. Gençler tasarım ile ilgilenecek, hangi gençler özgür gençler. Cumhurbaşkanını eleştirmek için tweet atamayan genç, hiç bir şey yapamaz. Gençleri iyi eğiteceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Gençlere senede iki sefer 500’er lira para vereceğiz. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak”

“Meydanlarda gübreydi, pislikti çöplüktü değil, geleceği konuşacağız. Sizi iyi eğiteceğiz” diyen İnce, “Siz ülkemizi zenginleştireceksiniz ve emeklilere daha çok para vereceğiz. 2008’den bu yana sürekli emekli maaşı düşüyor. 90’lı yıllarda milli gelirin yüzde 37’sini alıyordu çalışanlar şimdi yüzde 17. Kamyon duvara çarpmak üzere. Türkiye’nin bir güven ortamına ihtiyacı var. Türkiye hukuk devleti olacak. Yabancı yatırımcı Türkiye’ye baktığında diyecek ki, mal güvencesi var, mahkemeler bağımsız diyecek. Merkez Bankası başkanını CHP genel merkezine davet etmeyeceğim. EPDK, BDDK bağımsız olacak. Kurallar zırt, pırt değişmeyecek. 24’ünde Cumhurbaşkanı olayım, bir günde dolar düşmezse ne olayım. Hedefimiz AB’ye girmek. Onlara, bize ihtiyaçları olduğunu anlatacağız. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Herkes işini yapacak. Ziraat Bankanı medya ile ilgileniyor. 22 ülkeden para topladı ve 1 milyar dolar kredi verdi. Ekonomide polisiye tedbirler, tarımda ahlaksızlık boyutunda bir finans ilişkisi. Türkiye’de TİM’e, TOBB’a kimin başkan olacağına sen ne karışıyorsun. İstihdam oluşturan, verimli üreten herkesin yanında olacağız. Asla Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtım merkezi olmayacak

“Devletin işleri için Çankaya Köşkünü kullanacağım”

“Bana ‘Gariban’ diyor. Aslında aynı dönem 16 senedir milletvekilliği yapıyoruz. Üç aşağı, 5 yukarı aynı maaşı aldık. Ben nasıl gariban kaldım da, sen nasıl zengin oldun” diyen İnce, “Ben insanları Türk-Kürt, alevi sunni diye ayırmam. Ben insanları seviyorum, onun için dünyanın en zengin adamıyım. Seçilirsem sarayda oturmam. 16 senedir milletvekilim, 14 sene kirada oturdum. Benim evim bana saray gibi geliyor. Devletin işleri için Çankaya Köşkünü kullanacağım. Seçim bir iddia, bir ikna işidir. Herkes bir komşusuna bunu anlatacak” ifadelerini kullandı.