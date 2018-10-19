Muhtarlar günü Düzce'de kutlandı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Anıtpark'da düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar günü etkinliklerine katıldı.

Muhtarlar Günü etkinlikleri Düzce Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde Belediye önünden Anıtpark'a kadar yapılan yürüyüş ile başladı. Anıtpark'ta gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından şehitlik ziyaret edildi. 19 Ekim Muhtarlar günü etkinliklerine, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Yaşar Çengel, Düzce İl Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Özcan, Tüm Mahalle Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Mensur Bilgin, kurum ve daire amirleri ile tüm ilçelerin muhtarlar derneği başkanları ve Düzce ili muhtarları katıldı.

Anıtpark'da gerçekleşen 19 Ekim Muhtarlar Günü Etkinlikleri, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.