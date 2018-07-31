Muhtarlara İmar Barışı ile ilgili bilgi verildi

Muhtarlar hem yasanın avantajlarını öğrendi hem de konuya ilişkin sorularını yetkililere yöneltti. Özellikle çok eski ve köy yerleşik alanı dışında kalan binaların durumunu merak eden muhtarlar sorularına tek tek yanıt buldular.

Açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Çengel, köy sakinlerinin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek adına bu toplantının çok faydalı olacağını belirterek “Yüzyılın en önemli İmar Barış Yasası ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bizleri bilgilendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yetkili arkadaşlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi akışı sağlarız” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir ise yasanın kapsamı ve avantajları ile ilgili şu detayları muhtarlara aktardı: “İmar Barışı tamamen vatandaşın beyanına dayalı ve vatandaşın sorunlarını çözme odaklı bir yasa. İmar mevzuatına, ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile vatandaşların sorununu çözmeyi hedefliyoruz. 31 Aralık 2017 tarihine kadar binalarını yapmış bütün vatandaşlarımız bu yasadan faydalanabilir. Bu yasa kat mülkiyetine geçişi mümkün kılıyor. Hazine arazilerinin üzerine yapılmış binalar var. Bunlarda yapı kayıt belgesini aldıktan sonra üzerinde bulunduğu hazine arazisini satın alabilecek. Belediye arazisi üzerinde oturan vatandaşlarımızda bu yasadan faydalanabilecekler. Orman arazileri ve meralarda bulunan binalar için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Ancak arazinin satışı mümkün değil. Bu tür binalarda Yapı Kayıt Belgesi alınıp daha sonra ecri misil ödenebilir.”

Cihangir’in açıklamasının ardından muhtarlar tek tek söz alarak sorularını Cihangir, Kaymak ve Kıy’a yönelttiler. Özellikle çok eski ve köy yerleşik alanı dışında kalan binaların durumunu merak eden muhtarlar edindikleri bilgileri köy sakinlerine anlatacaklar.