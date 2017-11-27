Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 19:54

Mültecileri İstanbul yerine Düzce’de bıraktılar

TEM otoyolu Düzce kesiminde yaya olarak yürüyen 115 mülteci yakalandı.

Mültecileri İstanbul yerine Düzce’de bıraktılar

27 Kasım 2017 19:54

Mültecilerin insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Düzce’de bırakıldığı öğrenildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından TEM otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde bir dinlenme tesisi yakınında her iki şeritte yol üzerinde yaya şekilde yürümekte olan 50 Afganistan, 62 Pakistan, 2 Myanmar,1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 115 kişi yakalandı. Şahısların yapılan pasaport kontrolünde kaçak yollar ile İran sınırından ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, kaçak mültecilerin İstanbul diye Düzce’de bırakıldığı öğrenildi.


Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığında bekletilen mültecilere jandarma ekipleri tarafından yemek ikramında bulunuldu. Jandarmadan yemeklerini alan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesinde karınlarını doyurdular. Yürümekte zorlanan bazı mültecilere ise askerler yürümesinde ve yemek yemesinde yardımcı oldular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç