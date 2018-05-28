MÜSİAD Ailesi iftarda bir araya geldi

Kuranı-ı Kerim tilavetiyle başlayan program iftar yemeğinin ardından gerçekleşen selamlama konuşmalarıyla devam etti.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan konuşmasında İslam coğrafyasında yaşanılanlar ve İsrail’in Gazze’de sivil halka dönük gerçekleştirdiği katliam nedeniyle bu yıl da Ramazan ayına buruk bir şekilde girildiklerine değinerek Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Pehlivan konuşmasında 24 Haziranda gerçekleşecek olan seçimlere de değinerek "İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür. Bu sebeple MÜSİAD olarak 24 Haziran’da yapılacak seçimin istikrar için önemli olduğunu belirtmiştik. 24 Haziran da gerçekleştirilecek seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD olarak kurulduğumuz günden bugüne, yalnızca helal kazanç peşinde koşan iş insanları olarak bugün, dünyanın en etkin ve yaygın iş insanları derneği ve güçlü bir sermaye platformu olmanın gururunu yaşamaktayız ve bu şuurla ‘helal lokma ve helal kazanç anlayışını’ hayatın her alanına yaymak için MÜSİAD olarak hep beraber çalışmaktayız” ifadelerinde bulundu.

Vefa Pehlivan konuşmasının sonunda programa katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar katılımcılara bir selamlama konuşması yaparak, program için MÜSİAD Düzce şubesine teşekkür etti.

İftara MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Adalet Komisyon Başkanı Ferhan Acar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, MÜSİAD Kdz. Ereğli, Sakarya ve Bolu başkan ve üyeleri, iş, siyaset ve STK başkan ve temsilcileri, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri ve birçok misafir katılım sağladı.