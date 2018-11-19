Müsiad Dost Meclisi'nde gündem Kardüz

MÜSİAD Düzce Şubesinin Dost Meclisinde gündem Kardüz'dü. Turizm İl Müdürü Resul Taştan, Kardüz'ün çocuk dostu kayak merkezi olabileceğini ve yatırım yapılacak alanların bakanlıkça belirlendiğini söyledi.

Düzce MÜSİAD Dost Meclisi Toplantısı Erguvan tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, derneğin faaliyetlerini anlattı. 17.MÜSİAD Expo fuarı hakkında bilgi verdi. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Kardüz Yaylası Yatırım Fırsatları konulu bir sunum gerçekleştirdi. Taştan yıllardır kayak merkezi olacağı konuşulan Kardüz için düşüncesini söyledi, “Kardüz'den güzel bir çocuk dostu kayak merkezi olur. Profesyonellere yönelik değil” dedi.

Pist mesafesinin kısa oluşu ve yağan karın profesyonel kayak için uygun olmadığını söyleyen Taştan, “Çocuklar için, kayağa yeni başlayanlar için amatör kayakçılar için Kardüz'ün vazgeçilmez kayak pisti olduğu gerçektir. Çünkü yükselti olarak büyük bir kayak merkezi olmasını uygun görmedim, şahsi düşüncem bunlar. Pist alanları da o kadar geniş değil. Yeni başlayanlar için, çocuklar için, günü birlik eğlence için çok güzel bir alan. Kardüz'ün yazın kıştan daha dolu olacağına inancındayım. Yanında Topuk yaylası gibi 5,6 futbol sahası yapılırsa, Topuk yaylasının 380 yataklı otel yapma izni var, belki bir miktar daha arttırılabilir. Yazın kıştan daha iyi işleyebileceğini ve insanların sonbahardaki renk değişimini görmek için gelebileceğine inanıyorum. Bölge gelişmeye açık, şuana kadar herhangi bir yatırım olmamış" diye konuştu.

Bölgede yatırımın başlaması için turizm alanlarının tahsise çıkması gerektiğini söyleyen Taştan, yatırım yapılması halinde işlemleri takip edeceği sözünü verdiğini hatırlattı. Slayt gösterimi ile sunumuna devam eden Taştan, Kardüz'de yatırım yapılacak yerlerin bakanlıkça belirlendiğini belirtti. Taştan yatırımı iş bilen insanların yapması gerektiğini de söyledi.