MÜSİAD Düzce Şubesi yeni Başkan Pehlivan oldu

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu’nun Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yerine Vefa Pehlivan getirildi. MÜSİAD Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Vefa Pehlivan sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

2011 yılından bu yana MÜSİAD üyesi olduğunu belirten Yeni Başkan Vefa Pehlivan “MÜSİAD Düzce şubesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Merkezimizin teveccühü ile Şube Başkanlığı görevine seçilmiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MÜSİAD olarak ülkemize katkı sağlama yolunda, sorumluluk bilinciyle faaliyetler yürütmekteyiz. Tüm Milletvekili aday adayı olan arkadaşlarımıza çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum” dedi.

MÜSİAD eski Başkanı İsa Şengüloğlu ise 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulunduğu için görevinden istifa ettiğini söyledi. Şengüloğlu, Vefa Pehlivanın görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını kaydederek “Yönetim Kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişareler doğrultusunda Vefa Pehlivan abimizi şube başkanı olarak seçmiş bulunmaktayız. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmam nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ayhan Pak abimiz gelmiştir. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Vefa Pehlivan abimizin bayrağı en güzel şekilde taşıyacağına inanıyorum. Başarılarımızı arttıracağına hiç bir şüphem yok. Bende her zaman bir kardeşi ve dava arkadaşı olarak yanında olacağımı beyan ediyorum” diye konuştu.

Şengüloğlu’ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de Ayhan Pak getirildi.