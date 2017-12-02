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02 Aralık 2017 09:37

MÜSİAD Düzce Şubesinden MÜSİAD Sakarya Şubesine ziyaret

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, yönetim kurulu üyelerinden bir heyet ile MÜSİAD Sakarya Şubesine ziyarette bulundu.

MÜSİAD Düzce Şubesinden MÜSİAD Sakarya Şubesine ziyaret

02 Aralık 2017 09:37


MÜSİAD Sakarya şubesinin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MÜSİAD Düzce heyeti şube binasını gezdikten sonra MÜSİAD Sakarya yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Her iki ilin ticareti, ekonomisi ve yatırım olanakları, şube faaliyetleri ve ortak yapılabilecek organizasyonlar üzerine istişarelerde bulunuldu.


MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu ziyaret ile ilgili olarak “Yurtiçinde 86 yurtdışında 181 noktası ile MÜSİAD ‘ın böyle güzide mekanlarda hizmet vermesi bizleri onurlandırıyor. MÜSİAD Sakarya Şubesinin yeni hizmet binasının MÜSİAD ailesine hayırlı olmasını diliyor ve başta MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun olmak üzere emeği geçen tüm MÜSİAD üyeleri ve dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaret karşılıklı hediye takdimlerinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.




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