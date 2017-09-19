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19 Eylül 2017 13:57

MÜSİAD Kurucu Başkanı Düzce’ye geliyor

MÜSİAD kurucu Genel Başkanı Başkanı Düzce’ye gelerek Sivil toplum kuruluşlarının ekonomideki rolünü anlatacak.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Düzce’ye geliyor

19 Eylül 2017 13:57


MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar’ın 21 Eylül Perşembe günü Düzce Belediyesi Kültür merkezinde konuşmacı olarak katılacak.


MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı İsa Şengüloğlu, "Sivil toplum kuruluşlarının ekonomideki rolü, iş dünyasında söz sahibi olanların uluslar arası arenada söz sahibi olmasının önemi ve Türkiye deki iş dünyası yapılanmalarıyla alakalı değerli bilgilerin aktarılacağı, MÜSİAD Kurucu Başkanı, İşadamı Erol Yarar’ın MÜSİAD Misyonu ve Dünyadaki Rolü konulu paneline tüm Düzceli dostlarımızın katılımlarını bekleriz" dedi.




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