MÜSİAD’dan belediye başkan yardımcılarına ziyaret

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şangüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Murat Taştepe, Nurullah Veli, Yakup Demircan, Genç MÜSİAD Düzce Başkanı Hakan Bekar, Düzce Belediyesi başkan yardımcıları olan Miktat Çelebi ile Özgür Sağlam ziyaret ettiler.

Başkan İsa Şengüloğlu, başkan yardımcılarına görevlerinde başarılar dileyerek ihtiyaç olması halinde MÜSİAD olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Yardımcıları Sağlam ve Çelebi, ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret ardından sohbet havasında devam etti.