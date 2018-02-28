Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:37

MÜSİAD’dan belediye başkan yardımcılarına ziyaret

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce şubesi Başkanı İsa Şengüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkan yardımcılarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

MÜSİAD’dan belediye başkan yardımcılarına ziyaret

28 Şubat 2018 12:37


MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şangüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Murat Taştepe, Nurullah Veli, Yakup Demircan, Genç MÜSİAD Düzce Başkanı Hakan Bekar, Düzce Belediyesi başkan yardımcıları olan Miktat Çelebi ile Özgür Sağlam ziyaret ettiler.


Başkan İsa Şengüloğlu, başkan yardımcılarına görevlerinde başarılar dileyerek ihtiyaç olması halinde MÜSİAD olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


Başkan Yardımcıları Sağlam ve Çelebi, ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret ardından sohbet havasında devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç