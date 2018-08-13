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13 Ağustos 2018 15:52

MÜSİDA Başkanı Pehlivan, “Devletimizin yanındayız”

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, MÜSİAD olarak bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

MÜSİDA Başkanı Pehlivan, “Devletimizin yanındayız”

13 Ağustos 2018 15:52


MÜSİAD Başkanı Pehlivan yaptığı açıklamada ekonomik savaşı kaybetmeyeceğizi bildirerek “MÜSİAD olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır” ifadelerinde bulundu.




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