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30 Haziran 2017 13:46

Namık Kemal İlkokulu çelik binadan kurtuluyor

Düzce kent merkezinde 1999’da yaşanan depremden bu yana çelik konstrüksiyon binada eğitim veren Namık Kemal ilkokulu nihayet yeni binaya kavuşacak.

Namık Kemal İlkokulu çelik binadan kurtuluyor

30 Haziran 2017 13:46

Yıllardır beklenen binanın ihalesi 20 Temmuz’da yapılacak ve 18 ayda tamamlanacak.


Düzce’de 1999 yaşanan iki büyük depremde birçok okul binası yıkılmış, yapılan prefabrik ve çelik konstrüksiyon binalarda öğrenciler eğitim görmeye başlamıştı. O tarihten geçtiğimiz yıla kadar birçok prefabrik ve çelik konstrüksiyon okul kalıcı binasına kavuştu. Depremden bu yana çelik konstrüksiyon binada hizmet veren Namık Kemal İlkokulu kent merkezinde eğitim vermeye devam ediyordu.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada yıllardır beklenen Namık Kemal İlkokulu yeni binasının ihalesinin 20 Temmuz günü yapılacağı bildirildi. Mevcut okulun hemen arkasındaki Kız Meslek lisesinden boşalan alana, 32 derslikli ve çok amaçlı salonuyla beraber yapılacak okulun inşaatının 18 ayda tamamlanması planlanıyor.




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