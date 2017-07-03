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03 Temmuz 2017 11:36

Nikah salonunda rekor sayılar

Düzce Belediyesi Nikah Salonu Ramazan bayramının ardından yaz dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Nikah salonunda rekor sayılar

03 Temmuz 2017 11:36

Salonda kıyılan nikahlarla iki gün içinde 23 çift dünya evine girdi.


Düzce Belediyesi Nikah Salonu Ramazan ayı ve bayram sonrası yaz dönemi düğünlerine hızlı bir giriş yaptı. Yaz döneminde patlama yaşanan evlenme sayılarına paralel olarak nikah salonunda da yeni düzenlemeler yapıldı. Düzce Belediyesi Evlendirme Memurluğu yalnızca hafta sonu değil haftanın her günü nikah taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca bayram tatili sonrası ilk hafta sonunda yalnızca 2 günde 23 çift nikah salonunda dünya evine girdi. Nikah törenlerinde misafirlerine ikramlarda bulunacak çiftler için de çeşitli düzenlemelerin yanı sıra kokteyl masalarında sayılar artırıldı.




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