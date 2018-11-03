Nitelikli istihdam için imzalar atıldı

Düzce Valiliğinden düzenlenen imza töreni Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında gerçekleştirildi. İmza törenine MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve proje ortakları İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Düzce Borsa İstanbul MTAL Döner Sermaye İşletmesi, Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri katıldılar.

Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi sözleşmesi ile ilgili “Yaklaşık bir yılın üzerinde çalıştığımız bir konunun artık sonuç alma aşamasındayız. İnşallah birazdan imzalarımızı atmak suretiyle sürecimizi bir kez daha hızlı bir şekilde devam ettirmiş olacağız. Yaklaşık 14-15 ay önce bu çalışmayı başlattık. İlimizde bildiğiniz gibi mesleki eğitim anlamında organize sanayilerimizin özellikle istediği nitelikli eleman ihtiyacı ayrıca meslek okullarımızdaki öğrencilerimizin daha fazla pratik yapması makine ile birlikte çalışmalarının yapması, en az bunlar kadar önemli diğer bir amacımızda Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olarak mesleki yeterlilik belgesi vermek suretiyle buradaki kurumlarımız ile bir cabaya giriştik. Artık sonuç almak için son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Yakın bir zamanda inşaatımızı başlatmış olacağız. Kalkınma Ajansımızın bu güdümlü projemize gerçekten güzel bir desteği oldu. Yaklaşık 5 milyon 900 bin TL proje bütçesi var normalde. İl Özel İdaremiz burada ortak eş finansmanı özel idareden sağlıyoruz. Proje ortakları da teknik destek sağlayacaklar ve bu çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. MARKA'nın burada bizim için desteği çok önemli 4,5 milyon TL'ye yakın desteği var. MARKA'nın böyle bir desteği olmasaydı biz herhalde böyle bir işe başlayamazdık. Bu manada çok önemli. İnşallah ilimiz için gençlerimiz için yeni istihdam sağlamak için işadamlarımız için sanayimiz için hayırlı olur diye düşünüyoruz. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.