Nuri Alço, gençleri uyuşturucu konusunda uyardı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Yeşilçam'ın usta oyuncu Nuri Alço, gençlere uyuşturucudan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencileri sanat, magazin ve akademi dünyasından ünlü isimlerin katıldığı “İletişim Ekimi” adı altında bir program düzenlendiler. Programa kapsamında Yeşilçam'ın usta oyuncularından ünlü sinema sanatçısı Nuri Alço, öğrencilerle bir araya geldi. Büyük ilgi gören etkinlikte genlerle uzun süre sohbet eden Alço, öğrencilere uyuşturucudan uzak durmaları konusunda uyarılar yaptı.

"Örnek olması için oynadığım rollerin gerçeğini görüyoruz"

Çok sayıda filmde sosyal mesaj vermek adına uyuşturucu kullanan rollerde yer aldığı söyleyen Alço, "Bu kadar yıl hep uyuşturucu filmlerinde oynadım Gerçekten uyuşturucuya karşıyım. Kadın satan, uyuşturucu satan, onların patronu olan bir adamı oynadım. İyi ki de oyanmışım o rolleri, sosyal mesaj vermek adına. Gençlere kötü örnekleri göstermek için bu rolleri oynadım. Ancak şimdi ki gençlikte bu rollerin gerçeğini görüyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Fiziğinle oynuyorsun, yüzün, gözün, mimiklerin kayıp oluyor. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Bunları göremezdik. Şimdi ki nesilde bunları görmeye başladık. Saygı sıfır. Büyük paralar kazanıyorlar" dedi.

"Anneler kızı meşhur olsun diye böyle şeylere tenezzül ediyor"

Sineme sektörünün günümüzdeki durumunu eleştiren Alço, "Bizim zamanımızda kadın oyuncu bulmak çok zordu. Banu Alkan, Ahu Tuğba, Fatma Girik, Türkan Şoray'ın gelişlerine baktığını zaman. Öpüşme yasakları vardı. Şimdi ki nesilde bu böyle değil. Anneleri getiriyorlar. Ne olur benim kızımı oynat. Nereden geliyorsun? İşte Türkiye'nin herhangi bir yerinden. Nerede kalacak bu kız? Hemen bir filmde oynayacaksın diye bir durum yok. Yeri geliyor biz aylarca yatıyoruz. 6 ay iş bulamadığımız oluyor. Sinema çünkü bu. Sizde kalsın diyorlar. Bu yaşta kız bende nasıl kalsın. Anneler kızı para kazansın, meşhur olsun diye böyle şeylere tenezzül ediyorlar. Bunlar da yanlış şeyler. Sinemada küçük yaşta bazı şeylere başlamayacaksınız. İçinizde varsa bazı şeyler önce okul bitecek, eğitiminiz bitecek. Her şeyi bilinçli olarak yapacaksınız. Önemli olan da budur” diye konuştu.

“Her filmde bir mesaj verildi”

Nuri Alço son olarak, her sinema filminde bir mesaj verildiğine dikkat çekerek, “Sinemanın her filminde bir mesaj vardır. Bizim zamanımızda da vardı. Ben şimdi gazoz olayını gösterdiysem herkesin aklında o vardır. Şimdi bu arkadaşlarımız üniversiteye gelirken annelerinin, anneannelerinin aklında bu konu vardır. Dikkat et diye uyarırlar. Bu önemlidir. Postanede en uzak masaya geçip, kızın gazozuna ilaç atıp nasıl kandırırım diye bakılırdı. Oynanana bütün roller gerçek hayattan alınan rollerdir. Ancak iyi ve kararlı bir nesil var. Yeri geldiği zaman dur diyecek bir nesil var” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya iletişimi azalttı”

Alço, son dönemde sosyal medya kullanımının yayılması ile ilgili “Onlar bir kere büyük bir tuzak. Faydalı olanları var ama kullanım amacına bağlı. Gerçekten bazen tehlikeli hale geliyor. Yolda yürürken, biriyle yemeğe, gazinoya gitseniz yüz yüze bakıp mevzu konuşamıyorsunuz masada. Herkes telefonu ile meşgul oluyor. İşte onu yerinde ve zamanında kullanabilmek çok önemli. İletişim fakültelerinin en önemli özelliği de bu” ifadelerini kullandı.