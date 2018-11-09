Oda Başkanı Başaran: "Fındık üreticisi TMO'nun kriterlerine takılıyor"

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, fındık üreticisinin TMO'nun fındık alımı kriterleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını, satmak için getirdiği fındığını geri götürmek zorunda kaldığını söyledi.

Oda Başkanı Levent Başaran, fındık üreticisinin büyük bir umutla beklediği TMO'nun 1 Kasım 2018 tarihi itibari ile fındık alımına başlayacağına ilişkin açıklaması umutla bekleyen çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü fakat ürününü TMO'a veren çiftçinin kriterler nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi. Başaran, "TMO'nun randevu sisteminde büyük bir yoğunluk oluşmuş, ilk 10 günlük randevu tamamen dolmuştur. Bu fındık üreticisinin TMO'nun devreye girmesi ile ilgili beklentisinin bir göstergesidir. Fakat fındık üreticilerimiz fındığını aracına yükleyip TMO'nun deposuna götürdüğünde maalesef hüsrana uğramıştır. Fındık üreticisi bin türlü zorlukla hasat ettiği ürününü TMO'nun kriterlerine takılarak teslim edememektedir. Fındığını depolara getirirken yaşadığı zorlukların aynısını yaşayarak geri getirmek ya da fiyat ne olursa olsun tüccara vermek zorunda kalmaktadır. Zamanlama olarak geç olsa da amaç olarak TMO'nun devreye girmesi çiftçilerimiz adına bizlere de memnuniyet verici bir durumdur. Fakat bunlara rağmen TMO'nun adeta bize fındık getirmeyin uygulaması üreticiyi yeniden umutsuzluğa ve serbest piyasa aktörlerinin insafına bırakmak olacaktır. Özellikle yerel siyasetçilerin fındık üreticisinin yanında olduğunu göstermesi ve ilgili kurumlara konuyu anlatmaları gerekmekte ve bu işin takipçisi olmaları da önem arz etmektedir" dedi.