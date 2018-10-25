Öğrenci değişim programları anlatıldı

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Müge Kanuni Er'in konuşmacı olarak yer aldığı programa; Düzce Üniversitesi'nin Avrupa ülkeleri ile imzaladığı değişim programı olan Erasmus+ değişim programı kapsamında Bulgaristan'dan İşletme Fakültesinde eğitim görmek için gelen Aylin Halid, Slovakya'dan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda öğrenim görmek için gelen Zuzana Liskova katıldı. Ayrıca Düzce Üniversitesi'nin Avrupa dışından ülkeler ile imzaladığı değişim programı olan Mevlana değişim programı kapsamında ise Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Pakistan'dan Muhammad Muneeb Riaz, Muhammad Kashan ve Mian Muhammad Hannan Ghani, yüksek lisans öğrencileri Muhammad Ali, Musaab Ansari ile Kırgızistan'dan Gülkanai Abdimomun Kyzy katılım gösterdi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu Dış İlişkiler Koordinatörleri ile öğrencilerin katıldığı ve Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün tanıtımıyla başlayan programda Prof. Dr. Müge Kanuni Er, koordinatörlüğün genel işleyişinden, çalışma şekillerinden ve değişim programlarından bahsetti. Stajlar konusuna da değinen Prof. Dr. Müge Kanuni Er, birimlerdeki Dış İlişkiler Koordinatörleri veya yardımcıları tarafından öğrencilerin Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne yönlendirilebileceğini söyledi. Yabancı Dil Sınavının 10 Kasım 2018 tarihinde Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacağını belirten Prof. Dr. Er, bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için öğrencilerin en az 60 puan almaları gerektiğinin altını çizdi.

Programda daha sonra sırasıyla, Mevlana ve Erasmus+ değişim programları çerçevesinde Türkiye'de eğitim gören Pakistan, Bulgaristan Slovakya ve son olarak Kırgızistan'dan gelen öğrenciler, kendi ülkelerini ve eğitim gördükleri üniversiteleri sunumlar eşliğinde tek tek tanıtarak bilgilendirmede bulundu. Ülkelerinin tarihi ve kültürel zenginliklerine değinen öğrenciler yemek kültürleri, giydikleri milli kıyafetler ve sporda kazanmış oldukları başarılardan da söz ettiler.

Program, konuk öğrenciler ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Düzce Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.