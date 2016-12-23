Öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Düzce Merkez’e bağlı Günbaşı Köyü’nde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı, kazada serviste bulunan 11 öğrenci ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Düzce merkeze Bağlı Gönbaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Günbaşı Köy merkezinde bulunan 3 yol kavşağında Ender B. idaresinde ki 81 DV 686 plakalı otomobil ile Muhammet K. idaresinde ki 81 S 1000 plakalı okul servisi çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile okul servisi içerisinde bulunan ve yaşları 7 ile 9 arasında değişen 11 öğrenci ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan sürücü ve çocuklar 112 ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldılar. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.