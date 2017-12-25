Öğrenciler bilgilerini yarıştıracak

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın bu yıl 13’üncüsü için çalışmalar başladı. Kültür İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında 13. kez gerçekleştirilecek ’Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması’na başvurular başlamıştır. 12 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruların alınacağı ve Düzce Belediyesi tarafından 12 yıldır aralıksız olarak düzenlenen yarışmada amaç; okulların seviyelerini ölçmek değil, çocukları hayata hazırlayarak, bilgilerini tazelemek, toplum önünde kendilerini ifade edebilme yetisi kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Milli Eğitim camiasında ilgiyle takip edilen yarışmaya Düzce’de bulunan tüm istekli Ortaokullar katılabilmektedir. 3 ay süren; 2 tur ve final şeklinde organize edilen yarışmalar sonunda dereceye giren okul ve yarışmacı öğrencilere çeşitli hediyeler verilecektir. Yarışmaya başvurular Düzce Belediyesi Kültür Merkezine 12 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Yarışmaya istekli Merkez, İlçe ve Belde okulları katılabilmektedir.