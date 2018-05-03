Öğrenciler engelliler haftasını kutladı

Gerçekleşen programa Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veliler katıldı.

Özel eğitim öğretmeni Bengi Çiçek Topçu 10-16 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada engelliler için farkındalık haftası olduğunu dile getirerek, “Dünyada yaklaşık 1 milyar, ülkemizde ise 9,5 Milyon engelli vatandaş toplumsal yaşamda yer almaktadır. Ülkelerin gelişmişliği engelli vatandaşlarına verdiği değerlerle ölçülür” dedi.

Programda öğretmen İbrahim Erdoğan Aşık Veysel’in türküsünü seslendirdi. Özel eğitim sınıfı öğrencileri yaptıkları renkli sahne gösterileriyle programa katılanlardan coşkulu bir alkış aldılar. Gösterilerin ardından 4 / B sınıfı öğrencilerinden İrem Ceylan “Erik ağacında narım ben” adlı şiiri okudu. 4 / C sınıfından Zümra Azra Yağlıoğlu ise işaret diliyle “O sen olsan bari” adlı şarkıyı sundu.

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından sahnelenen oyun ve diğer gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Salonda en çok alkış alan gösterilerden biri olan erik dalı şarkısı eşliğinde çocuklar tarafından gerçekleşen playback gösterisi oldu. Salonda bulunan davetliler zaman zaman eşlik ederek ritim tuttu, kimi zamanda salonda duygulu anlar yaşandı.