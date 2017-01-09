Öğrenciler için emniyet sıkı takipte

Düzce Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli bölgelerinde kış lastiği uygulaması kapsamında öğrenci servislerini denetledi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü kentin çeşitli bölgelerinde kış lastiği uygulaması kapsamında öğrenci servisleri üzerine uygulama yaptı.

Kış Lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi.

Servislerle taşınan öğrenciler de emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken araca inip binme konularında bilgilendirdi.

Okul önlerinde ve yol güzergahlarında sürekli yapılacak olan denetimlerde evraklarında eksik olan veya öğrenci servisi olma şartlarına uygun olmayanlara kesinlikle taviz verilmeyeceği belirtildi. Yapılan denetlemeler sonucunda 20 araç kontrol edilirken 2 öğrenci servis trafikten men edildi. 4 Araca 5bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

24 Saat denetim

Düzce’de şehir merkezinde birçok noktada 24 saat halkın refahı ve güvenliği için yapılan uygulamaların dışında D100 karayolu üzerinde şehrin giriş ve çıkışları da kurulan polis noktalarında asayiş ve trafik yönünden denetleniyor.