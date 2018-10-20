Öğrenciler meclis başkanını seçtiler

İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri seçimini yaptı. Tamamen demokratik bir ortamda geçen seçimde 13 aday kıyasıya yarıştı. Yoğun propaganda sürecinin ardından yapılan seçimde Okul Meclis Başkanı seçilmiş oldu.

Yapılan bu seçimlerde öğrenciler hem seçmeyi hem de seçilmeyi öğreniyorlar. Bunun yanında kaybetmeyi hazmetmeyi, kazananı kabullenmeyi öğrenerek demokrasi bilinci kazanıyorlar. Yönetime küçük yaşta katılarak demokrasiye temel atmış oluyorlar.

992 oyun 211´ini alan Sıla Siviloğlu İsmetpaşa Okul Meclis Başkanı seçilirken İl Genel Meclis seçimlerinde de yarışacak.