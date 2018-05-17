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17 Mayıs 2018 12:47

Öğrenciler projelerini sergilediler

DÜZCE(İHA) – Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fen Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında hazırladıkları teknolojik ürünler görücüye çıktı.

Öğrenciler projelerini sergilediler

17 Mayıs 2018 12:47


İki okulda düzenlenen bilim fuarında özellikle hırsızlara karşı önlem olarak geliştirilen akıllı dolap, kum üzerine ışık yansıtıldığında yükseltilerin görülebildiği fiziki harita, yürürken enerji üreten ayakkabı, kablosuz enerji iletimi, el yapımı teleskop ve cep telefonu ile komut alan kol robot büyük ilgi gördü.


İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit bilim ve teknoloji üreten gençlere ihtiyaç duyduklarını belirterek “Bu yıl ilimizde 81 okulumuz TÜBİTAK 4006 projesi yaptı. Bunlardan biri de Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz. Gerçekten meslek lisesine yakışır, farklı fikir ve projeler vardı. Öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum. Düzce Kodluyor, TÜBİTAK 4006 projeleri çocuklarımızın bilimsel ve teknolojik anlamda gelişmelerini sağlıyor. Bilgiyi pratiğe döküyoruz ve çocuklarımızın bu alanlardaki yeteneklerini geliştiriyoruz. Bu gelecek için önemli bir adım. Ülkemizin gelişmesi için böyle gençlere ihtiyacımız var” dedi.




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