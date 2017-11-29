Ziyarete gelen öğrencilerin, eğitim gördükleri lisenin bir üst öğrenimi sayılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ilgileri oldukça yüksekti. Misafir öğrencilere Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serap Bulduk tarafından Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yer alan programlar, yerleştirme puanları, kontenjanlar, akademik ve idari kadro yapısı ile müfredat programları ve öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgiler verildi.

Yrd. Doç. Dr. Serap Bulduk ile birlikte Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hacer Alemdar da bölümler bazında okula girişte özel koşullar, mezuniyet sonrası iş imkanları ve lisans programlarına geçiş basamaklarından bahsederek öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Sağlık hizmetlerinin asla hata kabul etmeyen bir alan olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencilere seçim yaparken bu mesleğe bedenen ve ruhen gerçekten hazır olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundular. Öğretim elemanları, misafir ettikleri öğrencileri tercih eden değil, tercih edilen sağlık teknikerleri olmaları için Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden olmaya davet ettiler.